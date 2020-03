El Ejército entregó más de una tonelada de alimentos y artículos de limpieza en los barrios más carenciados de la localidad bonaerense de Quilmes en un operativo organizado con el municipio como parte de las acciones que se realizan para que se cumpla el aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno nacional para combatir la pandemia de coronavirus (Orthocoronavirinae).

El Ejercito Nacional, con personal del Regimiento de Patricios, Granaderos de a Caballo y de Artillería 1, fue el encargado de distribuir los alimentos aportados por el gobierno municipal y distintas ONG's. En total se asistieron con 250 raciones que se dividieron 5 puntos de distribución, con la posibilidad de una recarga.

El ejército hizo un total de 250 raciones de comidas divididas en 5 puntos de distribución. (Rubén Paredes/Crónica)

"Esta es una operación de protección civil" dijo uno de los soldados que se encuentran trabajando en el lugar y que habló en exclusiva con Crónica HD. "Nos movemos por todos los barrios de la periferia de Quilmes distribuyendo los alimentos", agregó.

La Comida fue distribuida en los barrios más carenciados de la periferia de la localidad bonaerense. (Rubén Paredes/Crónica)

Además, en el marco de este actividad social, la intendenta del Municipio, Mayra Mendoza, recibió el último domingo por la tarde al Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, con el objetivo de coordinar las labores que el Ejército y la Policía llevarán a cabo en el distrito del sur bonaerense.

Los guardavidas de Quilmes cumplen rol fundamental. (Rubén Paredes/Crónica)

Guillermo es encargado del comedor Pancitas Felices, y fue quien avisó a sus vecinos para que puedan acercarse y conseguir un plato de comida para sus familias.



"Con este tema de la cuarentena no podemos hacer venir a los vecinos al comedor, así que ayer tuve que entregar 17 bolsas de mercadería porque la gente tiene miedo de contagiarse", aseguró.



Por su parte, Miriam se acercó con un tapper a una de las unidades del Ejército para llevarle comida a su familia, que no puede salir de su vivienda.



"Tengo a mi hijo enfermo con asma y yo soy diabética. En mi casa viven, además, mi otra hija con mis cuatro nietos y no podemos salir a trabajar, así que esta comida nos viene bárbaro", dijo.

Así se acercaban los vecinos de Quilmes con los tappers para retirar la ración de comida. (Rubén Paredes/Crónica)

En el barrio La Matera, en la zona Oeste del municipio, había más de 100 personas esperando con sus tappers para recibir su ración de guiso de fideos con pan casero y unas empanadas.

Además del gobierno municipal y de las Fuerzas Armadas, varias empresas locales y organizaciones sociales aportan donaciones y cediendo sus instalaciones, como lo hizo el Quilmes Atlético Club, para que el Ejército haga base.



"Nuestro estadio se está utilizando como base de operaciones y para que los soldados puedan descansar luego de cada jornada. Además pusimos dos sedes más a su disposición”, dijo Jairo Gomelsy, vicepresidente primero de la institución del sur bonaerense.