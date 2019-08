La abogada Lina Anllo, presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association (WCA), quien lideró la delegación argentina en el Women Economic Forum (WEF) realizado este año en Cartagena, Colombia, anticipó que el foro llegará a nuestro país en 2020.

Durante los primeros días de agosto se celebró el WEF, el único foro mundial enfocado en la economía de la mujer. Se trata de un encuentro internacional que apunta al intercambio de experiencias para inspirar e impulsar el empoderamiento económico de las mujeres. Este año se realizó por primera vez en América Latina, con el objetivo de perseguir iniciativas para el progreso de las mujeres en la región.

Nadia Sanchez, CEO de She Is, estuvo a cargo de la organización del primer WEF Latam en Colombia, antes celebrado en India de la mano de su líder y fundadora Harbeen Arora, presidenta mundial de ALL Ladies League (ALL).

El evento contó con la participación de 26 países, más de 200 ponentes y más de 1500 asistentes. Fue inaugurado con las palabras de la Vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que expuso sobre la importancia y los avances del rol de la mujer en la economía actual.



La funcionaria colombiana, expresó que "las mujeres colombianas constituyen el 52% de la sociedad y durante muchos años han tenido un rol secundario", y afirmó que "su lugar de vicepresidenta no es para que la aplaudan, sino que vean su cargo con una gran responsabilidad para transformar las condiciones de todas las mujeres de hoy para siempre".

El evento contó con la participación de Gabriela Ramos, Directora de OCDE y Sherpa del G20, que completó uno de los 50 paneles que conformaron Women Economic Forum.



El cierre estuvo a cargo de la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la paz. Menchú rogó que "volvamos a conectar con la madre tierra, que nos recicla constantemente, que nos hace más humildes, sobre todo en épocas de impacto tecnológico donde las ciudades nos hacen menos humanos".

Y concluyó: "cada vez que una mujer triunfa en la política, en la economía, en el arte, en el cine, es producto de una esfuerzo titánico", y es por eso que "las mujeres que tenemos una posición de poder debemos usarlo".

Por su parte, la doctora Lina Anllo, abogada y fundadora de Integridad Empresaria y presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association, lideró la Delegación Argentina, siendo la comitiva país más numerosa en el WEF conformada por más de 30 mujeres, de las cuales 10 fueron oradoras. Empresarias, abogadas, psicólogas, artistas, especialistas en discapacidad, entre otras, fueron las partícipes.

La Directora de protección e igualdad laboral del Ministerio de Producción y Trabajo, también conformó una numerosa delegación en representación del país, integrada por Jorge Lawson, Director del Banco Nación de Argentina, que fue acompañado por la representante comercial de la Embajada Argentina en Colombia, Viviana Brest.

La Dra. Anllo expuso acerca de los Programas de Integridad con perspectiva de género, comentando "el gran desarrollo que se ha dado en esta materia en nuestro país". Destacó "el gran trabajo" que se está haciendo desde los distintos municipios, y desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), entidad presidida por la candidata a Vicejefa de Gobierno bonaerense, Verónica Magario.

Asimismo, Anllo remarcó que "tanto las empresas como entidades gremiales argentinas han desarrollado Programas de Integridad, siendo el SUTERH el primer gremio argentino en contar con estos protocolos".

"La destacada presencia de la Delegación Argentina, el compromiso y la lucha por la equidad de género desde nuestro país, permitió que se definiera que el primer Women Economic Forum Latam Regional se realice en Argentina en el 2020", concluyó la doctora Lina Anllo.

Epígrafe: Noche de Premiación del WEF

Entregan los premios las organizadoras de India, Harbeen Arora y de Colombia, Nadia Sanchez de She is, junto a la Dra. Lina Anllo de Argentina y Catalina Caijas de Ecuador.