El Gobierno nacional activará un cronograma de reanudación de algunas actividades productivas, a partir del próximo lunes y a requerimiento de algunas provincias, para ingresar en el esquema de "cuarentena administrada" anunciada hace una semana, como parte de la tercera fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto que rige desde el 20 de marzo para mitigar el avance del coronavirus.



Así lo informaron fuentes oficiales, quienes detallaron que, en ese marco, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibirá este viernes al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y ya tiene en carpeta otros pedidos de gobernadores, que deben definirse de acuerdo al protocolo elaborado por el Gobierno para la toma de decisiones, en conjunto con el ministro de Salud, Ginés González García.



Tras este análisis, de que participan además los titulares de otras carteras del Gabinete, el presidente Alberto Fernández adoptará entre este viernes y este sábado la decisión final ante cada pedido, ya que la idea es que algunos de los requerimientos aceptados "sean activados" y empiecen a regir desde este lunes.

Este jueves por la noche, Cafiero había adelantado, en declaraciones formuladas a la TV Pública, que a partir del lunes "se van a ir reanudando algunas actividades en muchas provincias argentinas" en el marco de la cuarentena "administrada", es decir la flexibilización de algunas medidas, siempre con el aval del Ministerio de Salud.



El funcionario explicó que ese esquema se conforma como parte de un "mapa inteligente" en el que van detectando "zonas donde no hay circulación viral", o no tuvieron casos de coronavirus, o con promedios de contagio superiores al promedio actual.



"A partir del lunes se van a ir reanudando actividades, en conjunto con los protocolos que define el Ministerio de Salud, que es la autoridad en materia sanitaria, en muchas provincias argentinas donde no hay circulación viral, o no tuvieron casos de coronavirus o que tienen promedios de contagio mayores a 14 días", dijo Cafiero anoche en sus declaraciones periodísticas.



Además, el jefe de Gabinete dejó en claro que para el gobierno es "clave el respaldo federal" y explicó que, tras diálogos mantenidos esta semana en el marco de esta idea de cuarentena administrada, se plantearon "realidades distintas" que era necesario tomar en cuenta.



"Hay realidades distintas y las estamos atendiendo", expresó el funcionario nacional y agregó: "Hay zonas que están muy abarrotadas, como el conurbano, que tienen una complejidad distinta a zonas más alejadas, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires".



El jefe de Gabinete concluyó que esta posibilidad existe "gracias al aislamiento" ya que, mientras que al principio de la pandemia el virus "se duplicaba cada tres días, hoy lo hace cada 14 días".