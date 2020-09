El Gobierno bonaerense planea comenzar a recorrer un camino hacia la "nueva normalidad" en los próximos 15 o 20 días, con mayores flexibilizaciones y aperturas de actividades, informaron fuentes del Poder Ejecutivo provincial.



"Esta semana puede haber algunas aperturas puntuales pero seguiremos en el aislamiento social, preventivo y obligatorio. De consolidarse la tendencia que venimos observando, podemos apuntar en las próximas semanas a desandar el camino con mayores flexibilizaciones", explicaron a Télam desde la Casa de Gobierno en La Plata.



Esperanzados con el amesetamiento de los contagios en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), la idea que manejan en La Plata es ingresar a un proceso de distanciamiento social y apertura de actividades comerciales y sociales manteniendo los cuidados bajo estrictos protocolos.

Según las fuentes, las actividades que se permitirán aún no están definidas y que todo dependerá de la curva de contagios que se registren. El gobernador Axel Kicillof conversará estas cuestiones mañana por la tarde con los intendentes del Conurbano y del Interior, así como con el comité de expertos que lo asesora.



En este contexto, durante un acto que hoy encabezó en Casa de Gobierno para anunciar un plan de infraestructura, el gobernador manifestó que "este año va a terminar cuando le encontremos la vuelta al coronavirus, cuando podamos vacunar a los bonaerenses y podamos salir del infierno de enfermedad y muerte que trajo".



El mandatario expuso que "no está escrito el manual del coronavirus", pero resaltó que desde el Gobierno "reaccionamos con mucha responsabilidad histórica a pesar de las circunstancia que nos tocó vivir" y agregó que se está encontrando "el punto justo entre flexibilidad y normas".

"Busco hacerlo participativamente, tomando la opinión de todos", les planteó a los jefes comunales bonaerenses que participaron del acto y les aclaró que si se dejase llevar por las presiones y permitiera "abrir todo, empezaría a entrar el virus, habría más contagios y muertes".



Sostuvo que "hay una politización de tema", pero evaluó que se debe tener "la sangre fría y decir que no a algunas demandas por el bien del conjunto".



Kicillof reconoció no tener una "receta" para administrar la pandemia, aunque analizó que se debe buscar "el punto justo de equilibrio sin descuidar la salud" y opinó que "es una tarea artesanal que cambia semana a semana".

Carlos Bianco, jefe de Gabinete, también habló sobre lo que se viene

En ese tono se había expresado esta mañana el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, quien adelantó que entre hoy y mañana se evaluará alguna "habilitación adicional" en las actividades de la provincia, como la vinculada a las veredas de los bares o restaurantes.



"Para el total de la Provincia, incluso con un aumento en el Interior, en las últimas dos semanas bajó la cantidad de casos", dijo hoy el jefe de Gabinete en declaraciones a radio Diez, aunque aclaró que "la última vez que bajó, se relajó la situación, aumentó la circulación y volvió a crecer la curva".



En ese marco, dijo que "hay que ser muy cuidadosos y calibrar de manera muy fina la apertura de las actividades para que no se desmadre la circulación y podamos establecer un sendero de decrecimiento que se mantenga estable en el tiempo". Planteó que el objetivo es "ir permitiendo muy de a poquito actividades productivas, económicas, hemos puesto el foco en lo productivo y en lo económico, fundamentalmente".

Al ser consultado sobre nuevas habilitaciones sobre restaurantes o locales gastronómicos, Bianco dijo que será algo a consensuar "con el gobierno nacional y con el de la Ciudad de Buenos Aires", tras precisar que en la actualidad están permitidos en los distritos que están en fase 4 y 5, mientras que los que están en fase 3 sigue siendo take away, es decir, con entrega en el local.



Sobre las mesas afuera en los bares, el funcionario indicó: "Lo estamos evaluando junto con algunas de otras actividades, no hay decisión tomada, lo que nosotros queremos asegurar es que sigan cayendo los casos. Más allá de que hay una cantidad muy importante -los 4.800 casos-, es una cantidad menor a la que veníamos teniendo los días lunes, lo estamos monitoreando minuto a minuto, no hay que apresurarse".



En esa línea, agregó que "hacer alguna habilitación o excepción adicional sobre el margen va a depender del análisis más fino que se haga hoy y mañana de los casos" y luego aclaró: "No vamos a cambiar radicalmente lo que venimos haciendo porque es la única manera de contener, en la medida de lo posible, los contagios".