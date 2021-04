El Gobierno de La Pampa repudió hoy las palabras de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, quien estimó que la Argentina debería entregarle las Islas Malvinas al laboratorio Pfizer a cambio de vacunas contra el coronavirus, al señalar que "no es un hecho aislado, un exabrupto, sino una concepción política".



"Repudiamos en forma absoluta esta declaración de Bullrich, por considerar que no es un hecho aislado ni un exabrupto, sino una concepción política. Por ese motivo, las declaraciones periodísticas de la presidenta del PRO no deben sorprendernos", declaró a la Agencia Provincial de Noticias el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de La Pampa, Daniel Bensuán, quien fijó posición al respecto en representación del Gobierno provincial.



El Ministro sostuvo que "ha sido una constante del macrismo el intentar desmalvinizar la conciencia de todos los argentinos, pretendiendo que el reclamo por la soberanía sobre el territorio nacional sea un sinsentido” y remarcó que "las leyes del mercado no definen la soberanía de un país".

"Lamentablemente, la historia nos demuestra que en cada despojo sufrido por las naciones siempre hubo cómplices locales. La crisis mundial desatada a partir de la pandemia de Covid-19 no debe ser pretexto para que se resignen derechos de ningún tipo”, añadió."Asimismo, expresamos nuestra absoluta solidaridad con las agrupaciones de Veteranos de Malvinas, por la afrenta que deben soportar con este tipo de declaraciones”, concluyó.