Por Alicia Barrios

abarrios@cronica.com.ar

Este miércoles al mediodía, Paloma García Ovejero, la vicerrectora de la oficina de prensa del Vaticano, informó acerca de la conclusión de la XXVI reunión de los cardenales consejeros con el papa Francisco, también conocidos como el C9. Se reunieron durante tres días, del lunes al miércoles.

Todos estuvieron presentes, con excepción de los cardenales George Pell, Francisco Javier Errazuriz y Laurent Monsengwo Pasinya. Su Santidad, fiel a su estilo, participó en los trabajos. Sólo se ausentó en tres momentos, cuando recibió al cardenal Beniamino Stella, al episcopado de Venezuela y al presidir la audiencia pública.

Reforma

Gran parte de los trabajos del Consejo estuvieron dedicados a los últimos ajustes del borrador de la Nueva Constitución Apostólica de la Curia Romana, cuyo título provisional es Praedicate Evangelium. Este documento ya está en manos de Jorge Bergoglio, pero no obstante, está sujeto a una revisión estilística y una relectura canónica.

Al tiempo que el organismo pidió a Su Santidad una reflexión sobre el trabajo, la estructura y la composición del Consejo, teniendo en cuenta la edad avanzada de algunos miembros.

Solidaridad incondicional

Todos expresaron su satisfacción por el éxito del IX Encuentro de las familias celebrado en Dublín. Por su parte el cardenal Sean Patrick O´Malley (muy allegado al Papa) actualizó a los presentes sobre el trabajo de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Sin excepción, todos manifestaron su plena e incondicional solidaridad con Bergoglio, por lo sucedido en las últimas semanas.

En ese preciso instante, después de oírlos, el Santo Padre convocó a una reunión con los presidentes de las comisiones episcopales de todo el mundo para hablar de la prevención del abuso de niños y adultos vulnerables, que será en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019. Esta noticia conmovió porque se trata de una decisión fundamental, teniendo en cuenta que la última vez que se encontraron todos los referentes en Roma fue en 1985. La idea de Francisco es aunar fuerzas para luchar compactos contra la lacra de los abusos.

En tanto, quedó deslucido y mal parado Carlo Maria Vigano, ex embajador de la Santa Sede en Washington, con sus acusaciones a Francisco. Audaz, se enardeció, en una denuncia sin pruebas. Desde que Francisco es Papa legisló y actuó con dureza respecto de los abusos. Vigano no pudo disimular jamás su ambición por convertirse en cardenal, algo que no logró. Estuvo implicado en el Vatileaks contra Benedicto XVI (el escándalo por la filtración de información en 2012).

Es público que está alineado con la derecha ultraconservadora de Estados Unidos que rechaza la teología y el tipo de Iglesia abierta que promueve Bergoglio. Una vez más, quedaron expuestos, sin éxito, los enemigos de Francisco identificados como los grupos tradicionalistas de la Iglesia Católica, pero también fuerzas conservadoras políticas y económicas a las que no les gustan sus críticas contra el capitalismo y muchas de las cuales financian medios de comunicación que se dedican a atacar al Papa.