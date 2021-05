Pasadas las 14 horas comenzó la sesión especial en el Senado de la Nación para debatir el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para establecer criterios básicos epidemiológicos y adoptar medidas que mitiguen la pandemia de coronavirus en la Argentina.

Se descuenta que la iniciativa sea aprobada gracias a los votos del Frente de Todos, que es mayoría en la Cámara alta, y que contará con el rechazo de Juntos por el Cambio y el resto de la oposición.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista y santafecina María de los Ángeles Sacnun, defendió el proyecto al destacar que busca evitar que el sistema "sanitario colapse". Además, cuestionó a la oposición de Juntos por el Cambio por considerar que utiliza la situación epidemiológica con un fin electoral.

.



" El presidente de la Nación (Alberto Fernández) pretende preservar la estabilidad del sistema sanitario y que no colapse", afirmó Sacnun al abrir el debate de la iniciativa en la sesión especial de la Cámara alta.

"Estamos lamentando la muerte de 72.265 argentinos que para nosotros no son un número más, sino nuestros familiares, amigos y vecinos, víctimas de esta pandemia", enumeró.



Sacnun agregó que "más democrático y más republicano que este proyecto en el marco de una pandemia como no teníamos memoria, no puede haber".

.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, el radical jujeño Mario Fiad, cuestionó el proyecto de ley . “Destaco que después de incontables Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) el Poder Ejecutivo haya acudido al Congreso de la Nación cuyas facultades fueron vulneradas durante todo el proceso de la pandemia”, expresó.

En esa línea, el radical planteó probar "con una estrategia sanitaria con habilidad para acceder a vacunas”.

Cada restricción debe ser consensuada con autoridades provinciales (Télam).

El proyecto del Ejecutivo para mitigar la pandemia de coronavirus

El proyecto enviado la semana pasada por el Gobierno y dictaminado menos de tres días después, establece un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio de coronavirus, tiene como finalidad “proteger la salud pública” y “establecer medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país”.



La iniciativa reúne los criterios sostenidos en los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el Ejecutivo desde el inicio de la pandemia y hace hincapié en las reuniones sociales, el teletrabajo y el dictado de clases presenciales, aunque cada restricción debe ser consensuada con autoridades provinciales.

.

El proyecto establece coeficientes para definir la situación de “Bajo Riesgo”, “Mediano Riesgo” y “Alto Riesgo” epidemiológico y sanitario: se consideran de Bajo Riesgo cuando “la razón de casos”, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos catorce días y el número de casos confirmados acumulados en los catorce días previos sea inferior a 0,8.



En los de Mediano Riesgo el número de “razón de casos” deberá oscilar entre 0,8 y 1,2; y los de Alto riesgo, cuando la “razón” sea mayor a 1,20.