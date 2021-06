Rinaldo Rafanelli, bajista de legendarias bandas de rock argentino, falleció este viernes en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Tenía 71 años y estaba realizando un tratamiento de quimioterapia como consecuencia de un cáncer.

Nacido en Buenos Aires, Rafanelli comenzó su carrera como músicos con la banda Color Humano, en la que también tomaban parte Edelmiro Molinari (Almendra), David Lebón y Oscar Moro (ambos Seru Girán).

En 1973, Charly García lo convocó para que se sumara a Sui Géneris, junto a Nito Mestre y Juan Rodríguez. En esta banda, Rafanelli se transformó en un miembro fundamental en el que todos se apoyaban. Además participó de los dos legendarios conciertos en el Luna Park que quedaron plasmados en el álbum y en el largometraje Adiós Sui Géneris.

Rafanelli posa a comienzos de los 70 con Sui Generis, que tenía a la pareja Charly García-Nito Mestre como figuras centrales.

Tras la disolución del grupo, integró Polifemo, con Lebón y con Juan Rodríguez. También formó parte de la megabanda Porsuigieco, de efímera trayectoria, con Charly, Nito Mestre, León Gieco, Raúl Porchetto y María Rosa Yorio. Ya en los 80 formó Alphonso S'entrega, una banda de ska y reggae, y tocó en Detectives, el disco debut de Fabiana Cantilo.

Más tarde regresó con Charly a grabar Say No More y Alta Fidelidad, para abandonar el grupo luego de una pelea con el ídolo, con el que se enfrentó incluso en la Justicia en un pleito por regalías.

Luego de ello se dedicó a la producción de álbumes y a tocar blues con su propia banda, La Rimamblú. Ya radicado en Villa Mercedes, Rafanelli tocaba en bares locales y daba clases de bajo, dirección y producción musical.

Al conocerse la noticia de su fallecimiento, Rafanelli fue homenajeado por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), David Lebón, Andrea Alvarez y otros músicos que dejaron sus mensajes en las redes sociales.