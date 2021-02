El bitcoin superó este lunes los US$ 43.000 y estableció un nuevo récord en su cotización, tras el anuncio del dueño de la empresa Tesla, Elon Musk, de haber comprado criptomonedas por US$ 1.500 millones.



Tesla, la fabricante de autos eléctricos fundada por Musk, comunicó esta mañana a la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC) que compró unos US$ 1.500 millones en bitcoin.



“En enero de 2021 actualizamos nuestra política de inversión para brindarnos más flexibilidad para diversificar aún más y maximizar los retornos de nuestro efectivo que no se requieren para mantener una liquidez operativa adecuada", informó Tesla a la SEC.

Explicó que "como parte de la política, podemos invertir una parte de dicho efectivo en ciertos activos de reserva alternativos especificados”, y precisó que “a partir de entonces, invertimos un total de US$ 1.500 millones en bitcoins bajo esta política".



De acuerdo a la cotización informada por el sitio Coinmarketcrap, el bitcoin se ubicaba en US$ 43.700, lo que representa un aumento de 28% en la última semana, y de 360% en un año.

Durante el mes pasado, un tuit del fundador de Tesla ya había hecho que se disparase el precio del bitcoin.

Furor por las criptomonedas

Las criptomonedas están ganando fuerza entre los inversores tradicionales. La euforia impulsó el valor total de mercado de todas las criptomonedas sobre 1 billón de dólares por primera vez a comienzos de enero.

El 8 de febrero el precio de Doge Coin, cuyo del token está decorado con la imagen de un perro Shiba Inu, alcanzó su máximo histórico de unos 7,9 céntimos de dólar antes de retroceder en unas horas a 7,4 céntimos. Como resultado de aquel crecimiento, su capitalización bursátil superó los 10.270 millones de dólares, según los datos recopilados por el portal CoinGecko.

Si bien el precio de esta criptodivisa empezó a aumentar ya a finales de enero, el 4 de febrero aceleró su crecimiento, subiendo más del 110% entre aquel mismo día y el 8 de febrero.

Según CoinGecko, ahora su capitalización bursátil es de 9.774 millones de dólares. Por ello, ocupa el décimo lugar en la lista de los principales activos digitales del mundo.

El símbolo de la Doge Coin.

Este crecimiento de las cotizaciones se debió a las publicaciones que hicieron el multimillonario Elon Musk, el rapero Snoop Dogg y el bajista de la banda musical Kiss, Gene Simmons, sobre esta criptodivisa. El fundador de Tesla fue el primero en comentar los cambios en el mercado el 4 de febrero.

"Doge", escribió Musk en Twitter al acompañar su post con la imagen de un rayo de fuego parecido al que deja un cohete.

El multimillonario no se detuvo allí y en un par de horas publicó un gracioso meme. Colocó su cara sobre la del mono de la película animada el rey león que sostiene a Simba.

Posteriormente Gene Simmons se sumó a este flashmob de Musk. "Compré Dogecoin... seis cifras", escribió el integrante de Kiss el 5 de febrero y al día siguiente renovó el meme de Musk, agregando otro mono pero ya con su cara por encima del que fue creado por el empresario estadounidense.

Snoop Dogg fue el último en prestar atención a los cambios en el mercado de las criptodivisas. Publicó un meme en el que puede verse el perro de la raza Shiba Inu. En la imagen el can que se llama Snoop Doge y lleva una chaqueta y una gorra de color negro.

Este sorprendente repunte de Dogecoin impulsado por Musk, Simmons y Snoop Dogg es solo un ejemplo del resurgimiento de las criptodivisas que se registró últimamente gracias a las redes sociales.