Los dirigentes rurales que en 2008 enfrentaron al gobierno de Cristina Kirchner y se opusieron a la Resolución 125, conmemoraron en San Pedro, junto a funcionarios de Cambiemos, el décimo aniversario de aquella lucha y del nacimiento de la Mesa de Enlace.

El acto fue cerrado por el actual ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y la diputada de Cambiemos Lilita Carrió, e incluyó fuertes críticas al anterior gobierno

Convocados por las entidades de base de San Pedro, donde funcionó uno de los puntos de concentración más activos durante aquel conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector agropecuario, se reunieron allí muchos de los dirigentes que participaron de aquella situación. Pero no sucedió lo mismo con la concurrencia y apenas unas 500 personas se dieron cita en el cruce de la autovía 9 y el acceso a la ciudad.

"Esta es una conmemoración que coincide con el día en que se firmó la Resolución 125 y nacía de inmediato la Mesa de Enlace. Si no hubiéramos estado los productores movilizados en todo el país, no habría llegado aquel voto no positivo" que puso fin al conflicto, dijo Raúl Victores, de la Sociedad Rural de San Pedro, recordando el pronunciamiento del ex vicepresidente Julio Cobos, en el Senado de la Nación, que derogó aquellas retenciones móviles, el 17 de julio de 2008.

"En 2008 nosotros queríamos un país normal, integrado al mundo, donde uno pudiera vivir de su trabajo y no tener que ir a mendigar un subsidio", rememoró Luis Miguel Etchevehere, ex directivo de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y actual ministro de Agroindustria.