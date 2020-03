El paro del campo dio este martes su puntapié inicial. La primera de las jornadas tuvo un acatamiento algo cuestionado, ya que ingresaron vacunos en Liniers y camiones con granos en Rosario. "Venimos soportando un paquete fiscal muy grande", argumentaron desde Confederaciones Rurales Argentinas. El gobierno criticó la huelga de 96 horas encabezada por la Mesa de Enlace.

La medida se desarrolla hasta el jueves a la medianoche en todo el país y en su transcurso no se comprará ni venderá hacienda con destino a faena y granos. Aunque este martes ingresó un fuerte remanente de hacienda enviado el domingo, horas antes del comienzo de la medida de fuerza.

Al Mercado de Liniers (barrio porteño de Mataderos) llegaron 2.516 animales para su venta; en tanto, en los puertos rosarinos se registró la presencia de 4.324 camiones con granos. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, defendió el paro del campo, al sostener que se lanzó por la caída de la rentabilidad del sector y la excesiva carga impositiva, agravada por la suba del 10% en las retenciones a las soja.

Asambleas y #CeseDeComercialización . Trabajando junto a los productores de todo el país. #SomosCRA ������ https://t.co/YPCkJlN7os — CRA (@CRAprensa) March 9, 2020

"Venimos soportando un paquete fiscal muy grande: de 100 pesos que facturamos, entre 70 y 75 se los lleva el Estado", se quejó el dirigente, tambero entrerriano. En declaraciones radiales, Chemes aseguró, además, que "las bases nos pidieron a viva voz que se lleve adelante esta medida".

Por su parte, el vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, aseguró que la protesta "se está desarrollando dentro de los parámetros previstos". "No vamos a cortar rutas ni impedir el paso de camiones. No se pretende molestar al resto de la sociedad", aclaró. Desde la Federación Agraria Argentina (FAA) dieron a sus bases libertad de acción de adherir o no, ya que las opiniones están divididas en la entidad que agrupa a pequeños y medianos productores.

Su titular, Carlos Achetoni, aclaró que la dirigencia agropecuaria no está pensando "en volver al 2008" y remarcó que "hay voluntad de diálogo y trabajo" con el gobierno. "Estamos transitando un momento que no es el más deseado. Nosotros hemos apostado al diálogo y al intercambio de propuestas y de posibilidades de acuerdo y se ha precipitado un momento de tensión de las bases que veníamos tratando de evitar", dijo Achetoni.

En declaraciones radiales, el ruralista se lamentó porque "esa tensión por el aumento a las retenciones de la soja (del 30 al 33%) ha desembocado en un conflicto que ahora estamos transitando y que esperamos desafectar". "Le habíamos pedido al gobierno no hacer uso de ese 3% por la situación que atraviesa el sector", subrayó.

Achetoni reafirmó que "esto no es la 125. Nos tenemos que sentar a dialogar. No tiene punto de contacto ni está pensando volver al 2008. Sería un error garrafal desde los dos lados". Por su parte, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina emitió un comunicado pidiendo revisar el nuevo esquema de derechos de exportación para la oleaginosa argentina.

Acsoja advirtió que "del pozo sólo se sale para arriba" y que "más retenciones sobre la soja y sobre el valor agregado implican menos producción y primarización, y nos llevan a seguir en un círculo vicioso de crisis".