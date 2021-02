Apenas pasados tres meses de la muerte de Diego Maradona, la pelea judicial a partir de la investigación sobre su deceso sigue latente. En las últimas horas los que se enfrentaron cara a cara fueron los abogados. Alejandro Cipolla, que asesora a Leopoldo Luque (el médico que acompañó al astro en sus últimos días), presentó una demanda judicial por calumnias e injurias contra Mario Baudry, defensor de Diego Fernando (hijo de Maradona y de Verónica Ojeda).

La denuncia penal se produjo luego de que Baudry acusara a Cipolla de "hostigamiento" a Guillermo Cóppola y Alfredo Cahe, quienes fueron por mucho tiempo apoderado y médico personal del Diez y guardan muchas dudas sobre el rol de Luque en los episodios que terminaron con la muerte de Maradona: según expresó Baudry en su escrito judicial, ambos fueron amenazados para que no sigan formulando declaraciones que perjudiquen a Luque.

Acá tenes mi respuesta judicial!!! Ya estás denunciado en Tribunales de San Isidro, la publicidad que requiere la figura legal, la dio Rial. Así que gracias Jorge por ayudarme a demandar y así sacarle dinero a Baudry!!!!! pic.twitter.com/8Ufe8N2M0I — Dr alejandro cipolla (@alejandrocipol1) February 26, 2021

"Me parece que la acusación de Baudry es una locura sin sustento legal, por eso lo denuncié penalmente", dijo Cipolla a cronica.com.ar. "Él acciona en función de su representados Veronica Ojeda y Diego Jr,. En caso que Baudry manifieste que esas acusaciones fueron solicitadas por Ojeda, ella también va ser demandada por daños y perjuicios", reveló el abogado.

En su denuncia penal, a la que este medio tuvo acceso, Cipolla contesta duramente la presentación que Baudry había hecho previamente. "Del escrito en cuestion se da por hecho que esta parte letrada amenazó a los señores Alfredo Cahe y Guillermo Coppola... siendo una acusacion directa, no un pedido de investigacion de un posible delito, siendo una frase injuriante, manchando el bueno nombre y honor de esta parte letrada", expresó Cipolla, quien también pide ser considerado como "particular damnificado".

Cipolla asesora judicialmente a Leopoldo Luque, quien está imputado por "homicidio culposo"."No voy a contar cómo está él porque no me autorizó a contar de sus temas personales. Pero hablo con él constantemente y no está arrepentido. No tiene nada de qué arrepentirse", señaló el letrado.