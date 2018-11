Ibañez. Tenía 42 años y falleció por la desidia de la empresa.



El colectivero muerto en la localidad de Ezeiza, en el sur bonaerense, tras apagar el fuego de la unidad que conducía de la línea 306, estaba preparando el festejo de 15 de una hija y ganaba 25.000 pesos por mes, dijo un delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).



"Jorge Gabriel Ibáñez tenía 42 años, estaba por festejar el cumpleaños de 15 de una hija y se quejaba mucho por las condiciones en las que trabajábamos", contó a radio Con Vos un chofer que se presentó como delgado gremial de UTA, quien detalló que Ibáñez ganaba "25 mil pesos" y tenía otros dos hijos.



Martín Sosa, otro chofer de la línea 306, señaló a los medios que "Gabriel me decía que no aguantaba más el mal estado en el que se encuentran los colectivos" y denunció que muchas unidades "no tienen ni matafuegos ni frenos".



Ibáñez cumplía el recorrido desde la localidad de San Justo a Carlos Spegazzini, cuando detectó humo en el motor, tras lo cual ayudó a bajar a los pasajeros mientras crecía el incendio, según relató el delegado de UTA. Por su parte, Sosa agregó que "tras apagar el incendio con un matafuego, se descompuso y falleció al instante".



Efectivos de la policía bonaerense acudieron al lugar y trasladaron al colectivero a un hospital cercano, pero murió en el trayecto.



"Los choferes trabajan con mucho estrés por las quejas de los pasajeros debido a que los colectivos tardan 40 minutos en llegar porque la empresa no invierte", señaló Sosa, y agregó que "al 80 por ciento de las unidades les falta mantenimiento".



Los trabajadores de las lineas 306, 532, 518 y 222 que pertenecen a la empresa Esteban Echeverría iniciaron un paro a las 0 que continuará por 24 horas en protesta por la muerte de Ibáñez.