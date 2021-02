El mismo fin de semana que se conoció el suicidio del futbolista Santiago "Morro" García, otro deportista tomó la misma drástica decisión, desencadena también por un cuadro de depresión. Se trata de Alan Calabrese, un joven rugbier de 22 años que formaba parte de los Ciervos Pampas, un club precursor en promover la diversidad sexual en el deporte.

La noticia conmocionó al Rugby y a los cientos de mensajes de condolencia que circularon en las redes se le sumo el comunicado del club.

"Con profundo dolor queremos comunicar a todes les seguidores y amigues de Ciervos Pampas que nuestro querido compañero, Alan Joel Calabrese, falleció a sus 22 años. Desde nuestro club queremos hacer extensivo nuestro acompañamiento y abrazo solidario a sus familiares y amigues", manifestó la institución en sus cuentas de Instagram y Twitter.

"Alan era un miembro pleno y activo de Ciervos Pampas, como jugador y como parte de nuestra junta directiva. Desde su llegada a Ciervos Pampas, Alan fue mucho más que un jugador de rugby, hoy perdimos a un amigo, a un hermano de nuestra familia, un joven trabajador, solidario y comprometido con la transformación social, los derechos humanos y el fomento a la diversidad en el deporte", continuó.

"En este terrible momento que nos llena de dolor, nos hacemos eco de sus últimas expresiones públicas, las palabras de un joven lleno de amor que luchó con todas sus fuerzas, alegría y orgullo. Ese es nuestro Alan, y su legado seguirá entre nosotres para darnos fuerzas y seguir levantando las banderas que él levantó y defendió con su vida. Gracias a todes por sus mensajes, ¡Hasta siempre Alan!", completó el comunicado emitido por Ciervos Pampas.

Fue allí donde Calabrese encontró un lugar de conteción y un espacio para practicar deporte sin temor a sufrir actos de homofobias. "Me pasaba desde la escuela en gimnasia, que yo tenía que elegir entre un deporte y otro y mi profesor me trataba de nenita. Esa actitud que tenían conmigo me llevó a dejar la escuela", relató en 2020 durante una visita al programa Pampita Online del que participó.

"Ciervos Pampas me sirvió para cercer y ya estoy a un año de terminar el secundario", había dicho el joven que decidió terminar con su vida. "Es más, me eligieron para ser parte de la comisión directiva del club", contaba con orgullo en ese entonces.

Al producirse el trágico hecho, se pudo comprobar que el joven adelantó su trágica decisión en su cuenta de Instagram: “A todas esas personas que siempre estuvieron en las buenas y en las malas les quiero decir gracias. Pero necesitaba apagarme y decirles adiós perdón por hacerlo de esta forma pero mi camino terminó aca, quise pero no pude seguir. Los amo hasta siempre ...”, escribió en su último posteo.

La causa quedó en manos de la Fiscalia Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 21, a cargo de Marcos Fernández, que caratuló la causa como “averiguación de suicidio”.