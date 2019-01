El año 2018 cerró con una caída del consumo del 4,6 por ciento. Así lo indicó un informe sobre "Variables Micro del Comportamiento del Consumidor Argentino en Góndola", según el cual en los meses de diciembre (-13,1%) y noviembre (-10,1%) se registraron las bajas más pronunciadas del ciclo.

Asimismo, el reporte, a cargo de la consultora Focus Market, concluyó que la caída del consumo fue más pronunciada en el interior interior del país (-4,7%) que en el área metropolitana de Buenos Aires (-4,4%). Al hacer un desglose por rubros de productos, se registran variaciones negativas en todos ellos: en alimentos, -4,3%; en bebidas, -4,4%; en cuidado personal, -5,1%, y en limpieza, -8,3%.

Precios acelerados

En cuanto a la evolución de los precios, el trabajo señaló que "persiste el aceleramiento", dado que la variación de diciembre de 2018 respecto de igual mes de 2017 fue del 53,6%. En ese contexto, hay rubros importantes que registran niveles superiores al 50% de incremento, como la canasta básica (55,1%), los congelados (57,7%) y la higiene (63,2%).

En declaraciones a diversos medios, el economista Damián Di Pace, director de la consultora, aseguró que los números negativos en el consumo se mantendrán en el primer semestre de 2019, dado que la tendencia inflacionaria irá bajando muy lentamente. En tanto, dejó abierta la incógnita en cuanto a la segunda mitad del año, aunque dejó en claro que un eventual repunte no sería muy vigoroso, dado que no habrá una sensible recuperación del poder adquisitivo de los consumidores.