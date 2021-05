Las clases presenciales en Mar del Plata durante la segunda ola de contagios de Covid generaron malestar entre los gremios docentes.

Y la situación se agravó cuando el pasado martes se conoció la muerte de Guillermo Migliorini Izurieta, quien se convirtió en la segunda víctima fatal entre los trabajadores de la educación del partido bonaerense de General Pueyrredón desde la vuelta a las aulas.

El docente de 27 años se contagió de coronavirus en el mes de abril y cuando se enteró hizo público su malestar en Facebook: "La estúpida ficción de la nueva presencialidad".

.

El martes 13 de abril había recibió el resultado que confirmó su diaagnóstico de Covid-19. El docente cursaba la enfermedad con fiebre muy alta y tenía algunos problemas para respirar, por lo que cuatro días más tarde quedó internado en una clínica de la ciudad.

Si bien el joven había recibido las dos dosis de la vacuna, su cuadro se agravó por una enfermedad preexistente.

El fallecido era docente de la Escuela Secundaria Nº 34 y también se desempeñó en la Escuela Municipal de Educación Secundaria N° 202 Astor Piazzolla - donde era profesor de Biología- y en la Escuela Secundaria Nº 25 La Chacra.

.

La posición del gremio

El titular del Suteba General Pueyrredon, Gustavo Santos Ibáñez lamentó la muerte de Migliorini."Esta triste noticia nos enluta, nos entristece a toda la comunidad educativa. A esta maldita pandemia que se sigue cobrando vidas. Y más que nada, debe ratificar el cuidado de cualquier tipo de política pública hacia el sector de los trabajadores", expresó el dirigente en declaraciones a 0223 Radio.

"Los protocolos deben estar en función de eso y no de mezquinas medidas o análisis político-electoral en algunos lugares y hablo de la nación, la provincia y del municipio de General Pueyrredon, donde lamentablemente venimos exigiendo protocolos que son laxos, como el transporte público", cuestionó el dirigente.

Además, adelantó que exigirán al Consejo Escolar local la suspensión de las clases presenciales en los establecimientos donde no haya calefacción, debido a la llegada de las bajas temperaturas y la necesidad de ventilación permanente para reducir las posibilidades de contagios.

.

El posteo de Facebook

Antes de morir, Migliorini utilizó sus redes para sumar su opinión al debate que gira en torno a la presencialidad en medio de una pandemia y las altas cifras de contagios y fallecimientos.

"Tengo mucha fe en los profesionales que me cuidan y en las personas que me quieren y están tirando rezos, oraciones y buenas energías. Ojalá a muchos de mis contactos que creen en la estúpida ficción de la nueva presencialidad, montada para aplacar a los medios - que no paran porque son criminales de la peor calaña - se les caiga esa fachada y puedan ver la realidad", posteó el 18 de abril en su perfil de Facebook.

"Si tus hijos van a escuelas privadas, pensá que los que vamos a las públicas... algunas, sin siquiera aulas ventiladas según el protocolo", reparó.

.

Y continuó: "Si viajás al cole en auto, pensá en quienes usan colectivo, con las ventanas totalmente cerradas. Si vas al colegio en Mar del Plata pensá en cuánto falta para que lleguen los fríos, las heladas y nos obliguen a tener que mantener las clases muertos de frío. Nosotros y los chicos".

"La peor pandemia es el egoísmo, y de esa creo que no hay salvación", concluyó.