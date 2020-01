Apenas culminada la charla con el Primer Mandatario, el ministro de salud Ginés González García sostuvo que “a través de Cancillería tomamos contacto con los ciudadanos argentinos que están viviendo o de paso por la zona de cuarentena de la Argentina y están todos bien y sin síntomas”.

"El coronavirus es una enfermedad nueva, es un virus que ha mutado, esto suele suceder con los virus, no tiene vacunas ni tratamiento que no sea sobre el síntoma, en realidad se ha dado en China, todos los casos son autóctonos de China, todavía no se sabe bien el origen de la enfermedad, se supone que puede ser de origen animal aunque no hay certeza todavía, puede haberse originado en un mercado de frutos de mar o en víboras, se está estudiando", agregó el funcionario



Consultado sobre lo que está ocurriendo en Asia, García dijo que “si bien China tomó medidas extremas, realizando la cuarentena más grande la humanidad con respecto a millones de personas, acá no hubo síntomas, pero tenemos en alerta máxima el sistema de sanidad de fronteras que depende del Ministerio de Salud, en el sentido de que cualquier síndrome febril compatible con algún síntoma, aunque es inespecífico, es rápidamente derivado de acuerdo al protocolo al hospital de Ezeiza”.

“Nunca uno puede estar tranquilo, pero veo el riesgo lejano. La propia Organización Mundial de la Salud no ha decretado la emergencia mundial porque considera que no reúne las características de que se tienen que comprobar una serie de cosas que no están comprobadas. Igual, estamos todos en alerta”, finalizó diciendo el ministro.