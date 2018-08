En medio del escándalo por las publicaciones en Twitter del colectivo que defiende a las mujeres y denuncia casos de acosos, "Periodistas Unidas", trascendió un audio del acusado Diego Fleitas, quien intentó dar una especie de disculpas pero termina restándole importancia a su aberrante comportamiento.



"Que me ensucien de esta forma es muy injusto, yo no maté, no violé a nadie", disparó el implicado en conversaciones donde acosa sexualmente a colegas.



"Obviamente que mi error lo acepto, sé que estuve mal, que no es la forma indicada de hablar, también sé que se puede estar con una mujer y no hace falta estar de novio para tener relaciones sexuales. Quizás no es la forma, pero con algunas pibas funciona, con otras no", se lo escucha decir al integrante del programa "La pelota al 10".



En el audio al que accedió Minutouno, agrega otra justificación: "No puedo cambiar mi pasado y son conversaciones del año pasado, dos años algunas".



Y concluyó: "Para mí, la palabra acoso es muy fuerte, porque acoso es seguirlas, yo mando mensajes nada más y no hablé tantas veces y tampoco es que voy a una cancha de fútbol como dicen ellas e intimido con la mirada. Tampoco ando sacándoles fotos a las personas".



El audio