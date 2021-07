Ricardo Fort falleció en 2014, pero su recuerdo perdura hasta hoy. Quienes siempre llevarán el recuerdo vivo del mediático son Felipe y Martita, sus dos hijos.

Este martes, fue la joven heredera de Fel-Fort quien se animó a responder las preguntas de sus followers y sorprendió recordar una insólita travesura. “Hazme una pregunta”, escribió Martita alentando a que sus más de 600 mil seguidores envíen sus consultas. Allí contó que estudia canto, que espera terminar el colegio este año y que es de piscis.

La historia de Martita Fort en su cuenta de Instagram.

Al ser consultada por la legalización del aborto, sentenció: “Si los gestantes fueran los hombres, habría sido legal hace mucho tiempo”. Además, cuando le preguntaron a la muchacha sobre si tendría amigos que no fueran de su “clase social”, reconoció: “Esto me lo preguntan muchísimo y es hasta ofensivo. No le pido la declaración de AFIP a una persona si me cae bien y es buena gente”.

Por otra parte le consultaron por “una travesura inolvidable”, ella contestó: “Escondernos con mi hermano en una tienda de Miami cuando éramos chicos y que mi papá haga cerrar todo porque no nos podía encontrar”, recordó divertida.