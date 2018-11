El dólar avanzó 4 centavos y cerró este lunes en $36,42 para la venta al público de acuerdo con el precio promedio trazado entre los principales bancos nacionales, aunque la operatoria fue "poco representativa", dado el escaso volumen producto del feriado en los Estados Unidos donde se recordó el Día del Veterano.



Por su parte, en el Banco Nación la divisa estadounidense avanzó 20 centavos respecto del cierre del viernes hasta los $ 36,50.



El segmento mayorista tuvo un desempeño similar. Avanzó 18 centavos y cerró en $ 35,58 y se distanció así del piso del esquema de bandas de flotación, o zonas de intervención o no intervención, dispuestas por el Banco Central desde el 1 de octubre.



Según el esquema propuesto, por la actualización diaria el piso de la banda arrancó hoy en $ 35,48, muy cerca del cierre del viernes que estuvo en $ 35,45. Sin embargo, el impacto del feriado en los Estados Unidos, volvió a alejar al dólar del piso.



En la licitación diaria de Leliq, el BCRA adjudicó hoy $ 111.981 millones y volvió a recortar la tasa y marcar un nuevo mínimo en 65,77%, siendo la tasa máxima adjudicada de 66%.



El volumen operado en el segmento de contado alcanzó apenas los US$ 90,6 millones, sin operaciones en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rosario, Rofex, se operaron US$ 164 millones, de los cuales más del 60 % se pactó entre noviembre y diciembre a $ 36,75 y $ 38,12. Los futuros de esta plaza mostraron bajas promedio de alrededor de $ 0,05; no convalidando la suba de la divisa en el mercado de contados.



"El irrelevante monto operado en la fecha impide confirmar que la suba de hoy marque un inicio de repunte del tipo de cambio", apuntó el operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.