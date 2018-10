El dólar minorista cerró a $ 37,76 según el precio promedio operado entre los principales bancos del país, al tiempo que el Banco Central bajó este lunes la tasa de Leliq a 70,62% .



Con este precio, la divisa estadounidense quedó ocho centavos por debajo del cierre del viernes.



En el Banco Nación, la divisa quedó sin cambios en $37,80 mientras que en el mercado mayorista, la divisa estadounidense cerró en $ 36,90 seis centavos por encima del cierre del viernes



Según Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, la suba de hoy respondió a "un exceso de pesos", que en parte fueron absorbidos por el BCRA a través de una adjudicación de Letras de Liquidez (Leliq) que superó ampliamente el monto que había en el vencimiento.

"De 15.000 millones que licitaba se colocaron un 162% más llegando a un total de 39.370 millones y además bajando la tasa a 70,62%", indicó.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 439,4 millones y en futuros MAE se hicieron US$ 12 millones.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$960 millones, de los cuales más del 55 % se pactó a octubre y noviembre a $ 37,07 y $ 38,69 respectivamente. Los futuros de esta plaza mostraron bajas promedio de cuatro centavos, al contrario del spot que subió $ 0,06.



Tras conocerse los detalles del acuerdo con el FMI, en el mercado están atentos a la evolución de los aspectos que se vinculan al mercado de cambios.



"Por un lado el FMI estableció que los bancos públicos no podrán vender dólares por cuenta y orden del Tesoro", señaló Juan Salerno, gerente de inversiones de Compass Group.



"Que el Tesoro va a tener que vender US$ 7.600 millones", continuó el ejecutivo, quien señaló que podría llegar a instrumentarse con el esquema de subastas que hasta hace poco aplicó el BCRA u otro instrumento que en su momento determinará el Gobierno.



Y finalmente apuntó a la indicación del Fondo respecto de que "el Banco Central tendrá que bajar posiciones en el mercado de futuros" de los aproximadamente "US$3.600 millones a US$ 2.600 millones a mayo del año próximo".



"Este conjunto de medidas van hacia la dirección de un mercado de cambios más liberado", concluyó Salerno.