El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anunció esta tarde que la compra de dólar ahorro tendrá a partir de mañana un recargo del 35% en concepto de retención del impuesto a las Ganancias y que las operaciones con tarjetas de crédito que se realicen en el exterior también serán computadas dentro del cupo de los 200 dólares mensuales.



En una conferencia de prensa, Pesce dijo que "los pagos que se hagan con tarjeta de crédito (en el exterior) van a ser a cuenta de adquirir dólar ahorro" y precisó que junto con la retención del 35% en concepto de impuesto a las Ganancias continuará el denominado impuesto país del 30%.



El titular de la entidad monetaria aseguró que las medidas entrarán en vigencia a partir de mañana y que buscan promover una más eficiente asignación de las divisas; evitar operaciones disruptivas de inversores no residentes sobre los mercados financieros; favorecer el desarrollo del mercado de capitales local; sentar los lineamientos para una renegociación de la deuda privada externa compatible con el normal funcionamiento del mercado de cambios, entre otras cuestiones.



En lo que respecta la prefinanciación de exportaciones, Pesce sostuvo que las medidas buscarán priorizar a las pymes exportadoras a partir de una reducción en la participación de las grandes empresas en las líneas de financiamiento.



"La iniciativa apunta a que aquellas grandes empresas con acceso a los mercados de crédito internacional, aprovechen las nuevas condiciones generadas por la normalización de la deuda soberana, liberando margen de financiaciones para el crédito local de pequeñas y medianas empresas exportadoras", subrayó el Banco Central en un comunicado.



De esta forma, a partir de mañana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) establecerá un mecanismo de percepción a cuenta del pago de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del 35% para la compra del denominado dólar ahorro.



De manera retroactiva al 1 de septiembre pasado, los pagos realizados por los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito o débito se tomarán a cuenta del cupo mensual de 200 dólares, precisó Pesce.



El titular del Banco Central dijo que "no habrá tope" al consumo con tarjetas -tanto de débito como de rédito- y que cuando los gastos mensuales superen el cupo de los 200 dólares, el monto restante absorberá el cupo de los meses subsiguientes.



Las nuevas medidas también apuntarán a eliminar la posibilidad de que los agentes financieros no residentes lleven adelante operaciones de liquidación de títulos valores contra moneda extranjera, a fin de regular la salida de divisas a través del mercado de capitales local, entre otras cuestiones.