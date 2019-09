El dólar para la venta al público subió 13 centavos y cerró a $58,15 promedio, en tanto en el segmento mayorista la divisa avanzó 20 centavos y finalizó a $56,02 pese a que el Banco Central reapareció, luego de tres días de ausencia, con intervenciones en el mercado y a una nueva suba en la tasa de Leliq.



Los operadores del mercado local destacaron que la presencia de la entidad que conduce Guido Sandleris sirvió para contener el incremento en la cotización del dólar.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó este lunes una suba de 15 puntos básicos respecto del cierre del viernes al finalizar a 85,983%.



El total adjudicado en esta jornada fue de $245.699 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $924 millones.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que la divisa norteamericana operó "algo más entonada" y pudo recuperarse en esta jornada con leve exceso de la baja del viernes pasado.



"Las posturas de venta del BCRA en $56,10 sirvieron de disuación para diluir parte de la suba que había llevado los precios a tocar máximos en $56,09 por unidad", indicó.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que se notó más cantidad de swaps cambiarios respecto de lo que se venía haciendo últimamente el mercado "para hacer colocaciones de pesos a tasas de interés para aprovechar otros instrumentos en pesos y colocar el dinero"



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 532 millones, mientras que no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex, se operaron US$ 153 millones, un 25% menos que el viernes pasado.



Los plazos más cortos concentraron casi el 50% de los negocios. Los precios finales para los meses de septiembre y octubre, terminaron operándose a $57,70 y $60,70.