El dólar finalizó hoy en $ 97,45 promedio, trece centavos por encima del cierre del martes y tras el feriado de ayer y, con este valor, la divisa avanzó en lo que va de marzo $ 2,34.



El Banco Nación estableció el cierre de la divisa en $ 91,77 comprador y en $ 97,00, vendedor.



En tanto que el dólar informal se mantuvo estable en $ 143. En el segmento mayorista el dólar quedó en $ 91,77 por unidad, trece centavos arriba del cierre del martes pasado.

"La corrección de hoy compensó el día sin actividad por el feriado de ayer", indicó, operador de PR Corredores de Cambio."Hasta hoy el tipo de cambio mayorista avanzó 47 centavos y, con una sola jornada por delante para terminar esta semana, todo indica que el ajuste final estará en un nivel muy próximo al de la semana anterior", agregó.El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 251,7 millones, en el de futuros del MAE se hicieron US$ 15 millones y en el mercado de futuros de Rofex se operaron US$ 425 millones.La oferta de divisas ejerció un leve dominio que fue aprovechado por la intervención oficial. Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras del BCRA estuvieron hoy en el orden de los US$ 30 millones.