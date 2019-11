El dólar para la venta al público subió 13 centavos y cerró este viernes a $63,35 promedio en otra rueda de bajo volumen, en tanto en la semana cayó $1,65 como consecuencia de las medidas adoptadas por el Central el domingo a la noche y que limitaron la compra de divisas a un máximo de US$200 por mes.



En el sector mayorista la moneda norteamericana subió ocho centavos y finalizó a $59,75, mientras que en el balance semanal bajó 25 centavos. El dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $80,53, mientras que el dólar MEP cotiza a $76,35, lo que representó una suba de 0,1% y 0,1%, respectivamente.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó este viernes una baja de 97 puntos básicos respecto del cierre de ayer al finalizar a 67,033%. El total adjudicado fue de $164.776 millones sobre vencimientos por $129.702 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $35.074 millones.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que en la primera rueda de noviembre, la divisa norteamericana "avanzó levemente empujada en parte por las compras de los bancos oficiales". El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 344 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 222 millones, un 40% menos que este jueves. Los plazos más cortos concentraron más del 60% de los negocios. Noviembre y diciembre se operaron a a $ 64,90 y $ 71.