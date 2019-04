El dólar cayó 2,78% y finalizó a $45,596 promedio para la venta al público, mientras que en el segmento mayorista la divisa bajó 3,57% y cerró a $44,325 como consecuencia del anuncio del Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central que se conoció en la mañana de esta jornada y en el que se tomó la decisión de que la entidad pueda intervenir en el mercado de cambios aún dentro de la "zona de no intervención".



El Copom decidió este lunes que "el BCRA podrá realizar ventas de dólares aún si el tipo de cambio se ubicara por debajo de $ 51,448, cuyo monto y frecuencia dependerán de la dinámica del mercado".



"En segundo lugar, si el tipo de cambio se ubicara por encima de $ 51,448, el BCRA incrementará de US$ 150 a US$ 250 millones el monto de la venta diaria estipulada hasta ahora", indicó el organismo en un comunicado en el que agregó que "asimismo, podrá determinar la realización de intervenciones adicionales para contrarrestar episodios de excesiva volatilidad si lo considerase necesario".



Las modificaciones al régimen monetario-cambiario vigente se adoptaron "dado el aumento de la volatilidad cambiaria observado en los últimos días", indicó un comunicado.



En todos los casos, el monto de pesos resultante de estas ventas será descontado de la meta de base monetaria.



La medida, anunciada poco antes de la apertura de la rueda cambiaria, tuvo su efecto inmediato en la plaza donde el dólar abrió en baja.



Para Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, las medidas dispuestas por el BCRA "ejercieron un poder disuasorio y permitieron desarticular parcialmente la presión sobre el mercado, que había llevado al dólar a máximos históricos".



Christian Buteler, analista financiero, explicó que el cambio anunciado por el Copom "le da más control. Hoy puede intervenir tanto dentro como fuera de la ZNI y no sabemos con cuántos dólares lo haría. Este cambio es a favor del BCRA".



Sin embargo, advirtió que poder intervenir no significa que lo haga bien. "Si la intervención no es efectiva corre el riesgo de volver a perder muchos dólares para evitar llegar a un determinado precio pero una vez acabado esos dólares te quedás con el mismo problema y sin reservas. La medida en principio es buena, todo dependerá como la usa", sentenció Buteler.



Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, destacó la decisión del Central. "En un momento había que terminar con las bandas. Aunque no lo digan explícitamente se acabaron y vamos a algo más normal, en donde el Banco Central va operar en forma independiente y sin contarle a los agentes económicos qué va a hacer para bajar la volatilidad de la moneda".



El analista destacó que sin esta decisión de que el dólar cruzara el techo de la banda ($51,448) "era una posibilidad de corto plazo", aunque reconoció que la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista.



Asimismo, el Banco Central vendió, a cuenta del Tesoro Nacional, los US$ 60 millones que diariamente dispone en la plaza y que fueron acordados anteriormente con el FMI.



Mientras que por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó este lunes una suba de tasas de Leliq de 132 puntos básicos, que alcanzaron un promedio de 73,191% para un total adjudicado de $207.099 millones.



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 968,6 millones, mientras que no se registraron operaciones en el mercado de futuros MAE.