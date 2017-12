Después del máximo histórico de este jueves, la cotización del dólar minorista bajó este viernes 54 centavos y cerró la última rueda de 2017 en $ 18,92 para la venta, lo que equivale a una apreciación de 14,74% a lo largo del corriente año.



En el Banco Nación la divisa cayó 55 centavos y terminó en 18,40 pesos para la compra y 18,90 pesos para la venta, con un incremento interanual de 14,81%.



En el segmento mayorista también cedió 55 centavos y cerró en 18,55 pesos para al compra y 18,65 para la venta.



El mercado de cambios registró este viernes un récord de volumen operado en el segmento de contado donde se hicieron US$ 1.206,1 millones mientras que en el de futuros del MAE se concretaron negocios por US$ 51 millones.



También en el mercado de futuros de dólar del Rofex el año cerró con una operatoria récord.

"Este año se negociaron más de 147 millones de contratos de futuros y opciones de dólar (récord absoluto), equivalentes a US$ 147.000 millones de valor nocional teniendo en cuenta que cada contrato es por 1.000 dólares", infomaron desde Rofex.



De esta manera, el volumen en derivados financieros acumula tres años consecutivos con crecimiento.



"Como dato a destacar, en 2016 y 2017, el volumen récord de negocios se alcanzó sin intervención del Banco Central, gracias a la operatoria de compañías e inversores privados, tales como bancos locales e internacionales, empresas agroexportadores, inversores institucionales, fondos internacionales y también individuos", concluyó el comunicado del Rofex.