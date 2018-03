El dólar cedió tres centavos y cerró en 20,47 pesos para la venta al público y completó así la tercera rueda consecutiva en baja, con nuevas intervenciones del Banco Central, según operadores de la plaza.



En el mercado minorista, el dólar terminó en 19,94 pesos para la compra y 20,47 pesos para la venta, según el precio promedio operado por las principales entidades del mercado que releva el BCRA.



En el Banco Nación, el dólar billete se mantuvo sin cambios y quedó en 19,95 pesos para la compra y 20,45 pesos para la venta.



En el mercado informal, el denominado dólar blue, cayó un centavo y terminó en 20,49 y 20,89 pesos para las puntas compradora y vendedora, respectivamente.



El dólar mayorista no registró cambios ante la presencia de ventas oficiales cuando creció la demanda de esa divisa. Así, el dólar en el mercado mayorista cerró en 20,09 y 20,19 pesos para la compra y la venta respectivamente.



"La estrategia del Central apuntó a mantener invariable el tipo de cambio y por lo tanto no se movió de los precios de venta durante todo el desarrollo de la jornada", indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



"La demanda por cobertura utilizó las ofertas de ventas oficiales sobre el final de la rueda, cuando ya no había posibilidades de que la autoridad monetaria bajara su cotización”, agregó.



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC mercado de Cambios, indicó que la oferta de divisas se completa por “algunas liquidaciones de exportadores cerealeros por un promedio de 85 millones de dólares por día y también de otros rubros que realimentan la venta de la divisa norteamericana. Además de algunos inversores tentados por la tasa de interés en pesos, ahora que tienen un dólar con poca oscilación y con un techo de 20,40 y un piso de 20,19”, dijo.



El volumen operado en el segmento de contado fue de 757,6 millones de dólares.



Mientras que en el mercados de futuros de Rosario, ROFEX, se operaron 1.156 millones de dólares, de los cuales más del 40 % se operó para fin de mes a $20,21 y el plazo más largo fue julio a $21,63.



Los plazos operaron con bajas promedio de seis centavos, no convalidando la estabilidad final del spot.