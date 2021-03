El dólar para la venta al público cerró hoy en un promedio de $ 96,98, si bien en la mayoría de los bancos cotizó por arriba de los $ 97, mientras que el Banco Central debió vender divisas para abastecer a la demanda.



Así en lo que va de marzo, el dólar acumuló un incremento de $ 1,86, una suba de casi 2%.



Con estos valores minoristas el precio del dólar solidario, que es el que pueden comprar las personas físicas en el mercado formal con un cupo de hasta 200 dólares por mes, tras la aplicación del impuesto PAIS y el adelanto de Ganancias, llegó a los $ 160.



En el mercado informal el dólar blue se mantuvo estable en $ 144.

.

En tanto, el dólar mayorista cerró en $ 91,36 por unidad, seis centavos arriba del cierre de ayer, con lo que en la semana acumuló una suba de 51 centavos. .El volumen operado en el segmento de contado totalizó hoy US$ 261,5 millones, en el de futuros MAE se hicieron US$ 24 millones y en mercado de futuros Rofex se operaron US$ 375 millones.