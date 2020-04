El dólar para la venta al público cerró este viernes a $ 67,95 promedio, con una suba de ocho centavos respecto de la víspera, y en la semana avanzó 88 centavos (+1,31%)



En el sector mayorista, la moneda estadounidense ganó 12 centavos y finalizó a $ 65,86, mientras que en el balance semanal subió 70 centavos (+1,07%). La divisa nortemericana con el recargo de 30% -impuesto PAÍS- culminó a $ 88,33.



El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vendía a $ 102,03 (-0,1%), mientras que el dólar MEP cotizaba a $ 99,14 (-4,1%).



El pasado jueves, el directorio del Banco Central dispuso que los bancos no podrán realizar operaciones con cauciones bursátiles, al tiempo que determinó que los exportadores deberán elegir entre financiarse con cauciones o con el sistema financiero, hasta un tope de 1.500 millones de pesos.



Así lo resolvió la autoridad monetaria en un intento por desactivar la presión sobre el CC), aprovechando el diferencial de tasas de interés entre las operaciones bursátiles y el mercado financiero.

.

A través de la comunicación A-6978, el BCRA resolvió que "a partir del 17 de abril de 2020 inclusive, las entidades financieras no podrán realizar operaciones de caución bursátil tomadoras ni colocadoras”., analista de PR Corredores de Cambio, señaló que en el segmento mayorista la estrategia de regulación oficial del BCRA “aceleró el ritmo de ajuste”, dejando atrás el breve período de suave deslizamiento del tipo de cambio.A su turno,, de ABC Mercado de Cambios, indicó que con un volumen mayor al de ayer, los operadores estimaron que la entidad monetaria “habría vendido alrededor de 40 millones de dólares” para abastecer a la demanda.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 211 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.En el mercado de futuros Rofex se operaron 356 millones de dólares. Abril y mayo concentraron más del 45 % del volumen operado, con tasas del 45,21 % y 47,38 % respectivamente.