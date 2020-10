El dólar para la venta al público cerró a $ 82,74 en promedio, con un retroceso de cinco centavos respecto a la víspera, mientras que en la semana avanzó 20 centavos, lo que representó un incremento de 0,36%.



En el sector mayorista, la moneda estadounidense sumó cuatro centavos y finalizó a $ 77,15, en tanto en el balance semanal ganó 27 centavos, con una suba de 0,31%. En el caso del dólar con recargo de 35% -bajo la modalidad impuesto PAÍS-, la divisa cerró la semana en $ 107,56.



Con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, que comenzó a regir esta semana tras el anuncio del Banco Central, el valor promedio final fue de $ 136,52.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, cotizaba con una suba de 2,4%, a $ 156,92, con lo que alcanzó un nuevo récord.



El dólar MEP se negociaba con un incremento de 2%, a 143,82 pesos por unidad y marca también una nueva cotización máxima. El denominado dólar informal o "blue" marcó una suba de siete pesos, a 165 pesos por unidad.



Sobre la operatoria en el segmento mayorista, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que una rueda de mayor volumen de negocios de la semana, en la que el BCRA volver a asistir al mercado con ventas para atender demanda insatisfecha.



El especialista estimó que la entidad monetaria debió desprenderse de US$ 30 millones, aproximadamente, para atender pedidos de compra autorizados. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 224 millones y se registraron US$ 164 millones en el sector de futuros del MAE.