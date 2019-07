Este miércoles, el dólar para la venta al público bajó marginalmente un centavo y cerró a $43,091 promedio, en tanto en el segmento mayorista la divisa retrocedió tres centavos y finalizó a $41,82.



Mauro Mazza, head research de Bull Market Brokers, explicó que "con 600 millones negociados el dólar terminó igual que el cierre del viernes; no tuvo impacto ni México ni los problemas en Asia del lunes; Argentina, a contramano de 2018, tiene ahora una relación inversa con emergentes; también es cierto que Brasil está ayudando a reducir la volatilidad cambiaria local con la reforma de pensión que tendría media sanción para el viernes".



Mazza aseguró que la liquidación de exportadores se mantiene estable en 85-90 millones: "Estamos esperando el impacto de una reducción en la liquidación para finales de mes, pero por ahora no se observan problemas, la tasa se acerca al piso del 58% y esperamos que lo toque este mes".



Por último, advirtió que "hay que estar atento al mercado americano, hoy fue un día de volatilidad en el exterior sobre si la Fed bajaría la tasa en la cuantía necesaria".



"Localmente el mercado entró en piloto automático, 'pago por ver' en las PASO, y el resultado definirá si sigue el rally o meten un freno de mano", finalizó el Head Research de Bull Market Brokers.



Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, detalló que en la jornada de este miércoles hubo "otra baja de tasa, con contracción neta perceptible; estamos a 1,5 puntos del piso de tasa".



Además, agregó que el dólar mayorista operó "con un nivel de volatilidad intradiaria considerable, que cerró en línea con viernes".



El volumen operado fue de US$ 839 millones. En lo monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una baja de tasas de las Leliq de 41 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 59,484% para un total adjudicado de $272.247 millones.



A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $12.712 millones.