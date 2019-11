El dólar tuvo un leve alza hoy tanto para la venta al público donde concluyó a $63 como en el mayorista al finalizar en $59,72, con una nueva intervención de bancos oficiales que fueron los principales demandante de la divisa, manifestaron los expertos del mercado.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 358,9 millones, sin registrarse operaciones en el sector de futuros MAE.



"Como viene sucediendo últimamente, solo las compras oficiales justifican la evolución de los precios y absorben el excedente de oferta que no encuentra contraparte del lado de la demanda genuina", explicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio,



Para Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, "las operaciones de importación salen a cuenta gotas conformadas de los bancos comerciales por la regulación y requisitos del BCRA". Por otro lado destacó que "el BCRA dejó sin renovar LELIQ por $11.900 millones a una tasa de 63,006% (casi en

el mínimo dispuesto por el BCRA para estas operaciones) y no afectó al tipo de cambio, distribuyéndose en otros activos en pesos con menores rendimientos o cancelando cuentas de otros activos en pesos".



El dólar MEP, se ubica en $90 mientras que el Contado con liquidación baja a $101,9.



Por su parte en el mercado de futuros ROFEX, se operaron US$ 314 millones. Los plazos más cortos concentraron menos del 50 % de los negocios. Los meses de noviembre y diciembre, terminaron operándose a $ 61,1850 y $ 67,11.Todos los futuros mostraron bajas, en promedio del 1%, en especial los plazos para del año próximo.