La cotización del dólar minorista cerró hoy a un promedio de $ 98,31, con un máximo de $ 99 en algunas entidades, según el registro diario del Banco Central.



De esta forma, la divisa avanzó 10 centavos respecto del cierre del viernes y en lo que va del mes sumó 53 centavos.



En tanto, el Banco Nación estableció el cierre de la divisa a nivel mayorista en 92,58 y el minorista en $ 98.



En el mercado informal, el denominado dólar blue subió un peso y alcanzó los 141 pesos.

"La divisa norteamericana volvió a operar con tendencia vendedora por efecto del dominio ejercido por la oferta privada", dijo, analista de PR Corredores de Cambio.Esto permitió una nueva intervención compradora por parte del Banco Central que fuentes privadas del mercado estimaron en poco más de US$ 130 millones, aproximadamenteDe esta forma en abril, la entidad monetaria acumula unos US$ 630 millones y en lo que va del año supera los US$ 2.900 millones

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 337,668 millones; en el de futuros MAE se hicieron US$ 2 millones. Mientras que en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 172 millonesPor su parte los dólares bursátiles operaban mixtos. EL MEP bajaba 0,4 % hasta los $ 143 y el CCL subía 0,6 %; al cierre del mercado cambiario y se ubicaba en $ 150,29.El riesgo país lograba bajar hasta los 1.578 puntos básicos.