El dólar cotizó al cierre de hoy a $ 98,33 para la venta al público según el promedio de valor de mercado que informa diariamente el Banco Central.



Por su parte, en el mercado informal el denominado dólar blue subió 2 pesos respecto a la víspera y cerró en $ 143.



En tanto, el dólar mayorista cotizó a un promedio de $ 92,62 por unidad, cuatro centavos arriba del cierre de ayer.



Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales totalizaron hoy poco más de US$ 140 millones, con lo que en abril acumula unos US$ 770 millones y en lo que va del año supera los US$ 3.000 millones.

Con algo menos de volumen que ayer la plaza operó US$ 246,1 millones en el segmento de contado. No hubo operaciones en el mercado de futuros del MAE y se pactaron unos US$ 165 millones en el mercado de futuros Rofex."Una segunda ola del Covid conjugada con mayores restricciones, puede alentar al blue y a los dólares alternativos. No hay que descartar que el Gobierno, sí se diera un escenario de esta naturaleza, aumente la tasa", dijo, presidente de la consultora Wise.El especialista, tras agregar que no espera "que haya una volatilidad tan alta como en 2020", sostuvo que "los ingresos por la balanza comercial van a permitir que el anclaje cambiario se cumpla, pero sí el BCRA corre a la inflación 1% por detrás, en abril de 2022 se va acabar el actual colchón cambiario".