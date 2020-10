Las dólares bursátiles marcaron este viernes un retroceso de entre entre 5% y 7%, mientras que el dólar oficial cerró la semana en $ 83,84 en promedio, con un alza de seis centavos respecto a la víspera y de 64 centavos respecto al viernes pasado.



En este marco, el dólar contado con liquidación (CCL) marcó un descenso de 6,8%, a $ 168,83, a pesar de lo cual a lo largo de la semana acumuló una suba de 2,13%.



En tanto, el dólar MEP se negoció con un retroceso de 4,9%, a 155,17 pesos por unidad, mientras que en el acumulado semanal marcó un incremento de 2,03%.



Por su parte, desacoplado de la tendencia de las cotizaciones bursátiles, el denominado dólar informal o "blue" reflejó en esta jornada una suba de $5, a $195 por unidad.

En el sector mayorista, la moneda estadounidense sumó hoy cinco centavos y finalizó a $ 78,13, en tanto en el balance semanal sumó 61 centavos, con una suba de 0,78%.De esta forma, el dólar con recargo de 30% -bajo la modalidad impuesto PAÍS- cerró la semana en $ 108,99, mientras que con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio final fue de $ 138,33.Consultado por el balance del mercado de divisas,, economista de EPyCA, dijo a Télam que durante la semana se renovaron las expectativas de una depreciación del peso y que la baja que registraron hoy los dólares bursátiles obedecieron al anuncio del Palacio de Hacienda de que realizará una licitación de bonos dólar linked en los próximos días.Panigua señaló que la licitación que anunció el Ministerio de Economía para la semana que viene intentará "secar la plaza" de pesos, de manera que quitar presión sobre el mercado cambiario.

No obstante, el economista de EPyCA advirtió que hoy el denominado dólar blue no retrocedió y cerró la semana con una suba acumulada de7%.“Creo que, en parte, las desregulaciones en el parking y la propia licitación han ayudado a descomprimir parte de la presión sobre los pesos de los inversores, y no así sobre la plata informal que sigue apostando al dólar blue”, concluyó.Fuentes de la city porteña consultadas por Télam dijeron que desde el inicio de la jornada se registraron llamados desde dependencias gubernamentales a los principales operadores o Agentes de Liquidación y Compensación (conocidos como ALyCs) con el objetivo de quitar presión sobre el dólar MEP y el CCL, de cara a la licitación de bonos ataos a la evolución del dólar de la próxima semana.

En lo que respecta al plazo accionario, el índice S&P Merval avanzó hoy 1,63% y en el balance semanal marcó un incremento de 7,11%.En la bolsa porteña, las subas del día de las empresas que componen el panel líder fueron encabezadas por Cresud (+8,67%); Ternium (+7,87%); Edenor (+4,44%); BYMA (+3,15%); e YPF (+2,87%).En sentido contrario, los retrocesos fueron para Cablevisión Holding (-2,93%); Telecom Argentina (-2,15%); Holcim (-1,46%); Transportadora de Gas del Norte (-1,22%); y Grupo Financiero Galicia (-0,92%).Con similar tendencia, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street finalizaron la sesión con mayoría de alzas lideradas por Cresud (+9,7%); Irsa (+6,5%); Pampa Energía (+5,1%); Despegar (+4,6%); e YPF (+4,6%).

Las pérdidas fueron para Telecom Argentina (-0,7%); y Tenaris (-0,4%).En el segmento de renta fija, los bonos en dólares marcaron subas de entre 50 y 80 centavos de dólar en promedio para toda la curva, aunque el balance semanal es negativo, con los Globales retrocediendo entre 2% y 3%, mientras que los Bonares acumularon pérdidas de entre 5% y 9%.En tanto, la deuda en pesos operó dispar, debido a que el tramo corto de la curva CER marcó subas de entre 0,10% y 0,60% mientras que los plazo medios y largos retrocedieron hasta 2%.Por último, el riesgo país bajó hoy 1,2% hasta los 1.425 puntos básicos, mientras que en los últimos cinco días acumuló una suba de 2,07%.