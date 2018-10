El dólar cerró este martes con una leve suba de dos centavos para terminar en $ 37,78 para la venta al público mientras que en el segmento mayorista la divisa recortó 19 centavos, hasta los $ 36,71, por el incremento en la oferta de dólares.



La baja en el dólar mayorista, donde operan los grandes inversores y los institucionales, se produjo pese a que el Banco Central continuó con la baja de tasas en las adjudicaciones diarias de Letras de Liquidez.



Por tercera jornada consecutiva el BCRA bajó la tasa. En la licitación de hoy vencían Leliq por $110.929 millones. "En principio ofrecía 80.000 millones pero terminó adjudicando $ 109.441 millones al 70,04%" indicó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



"Hubo ingresos de dólares para cancelar las suscripciones de Letras de Capitalización dado que hoy vencía el plazo para depositar los pesos en el Tesoro Nacional", justificó Izzo.



"Sin que la inminencia de que el efecto fin de mes impacte en el desarrollo de las operaciones, los precios del dólar perdieron gran parte de la ganancia de las dos últimas ruedas", agregó Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio.



Por su parte, en el Banco Nación la divisa estadounidense se mantuvo estable en $ 37,80.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 584,753 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 290 millones.



Mientras que en el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 1.420 millones, de los cuales más del 55 % se pactaron a octubre y noviembre a $ 36,76 y $ 38,40 respectivamente. Los futuros del Rofex mostraron bajas promedio de $ 0,25, acompañando la baja del spot.