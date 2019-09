El dólar bajó este miércoles 42 centavos y cerró en 58,061 pesos promedio para la venta al público, mientras que el mayorista finalizó a 56 levemente por encima del cierre de ayer en una rueda con poco volumen de negocios y con intervenciones del Banco Central para abastecer la demanda.



El abanico de precios en las entidades bancarias al cierre de la rueda se posicionó en máximos de $60 en el Banco Macro y mínimos de 56,95 en el Banco Nación para la venta electrónica.



"Por segunda jornada consecutiva la autoridad monetaria participó en forma directa en el desarrollo de las operaciones con ventas que abastecieron la demanda y limitaron la evolución del tipo de cambio", indicó Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio.



Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios destacó que el volumen operado demuestra el bajo nivel de demanda de la divisa. "Solo los bancos empresas e inversores aceptan cubrirse cuando se opera en la figura de $56. Se esta operando diariamente un 50% de lo registrado en el mes de agosto pasado", precisó.



En el Banco Nación, el dólar a 56 de la moneda local vendedor para transferencia y el billete a 57 vendedor.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 446,3 millones, con US$ 0,5 millones anotados en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron solo US$ 274 millones, principalmente posicionados en plazos cortos. Así el dólar para fin de mes cerró en $ 58,50 con un volumen de 113 millones; octubre a $ 61,55 concentrando un total de 13 millones.