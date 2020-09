El dólar para la venta al público cerró a $ 78,64 en promedio, con una suba marginal de un centavo respecto de la víspera, mientras que en la semana avanzó 47 centavos, con un incremento de 0,60%.



En el sector mayorista, la moneda estadounidense avanzó hoy seis centavos y finalizó a $ 74,44, mientras que en el balance semanal sumó 44 centavos, con un incremento de 0,59%.



En el caso del dólar con recargo de 30% -bajo la modalidad impuesto PAÍS-, la divisa cerró la semana en $ 102,23.

.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, cotizaba a $ 130,49, con un alza de 5,4% respecto a la víspera, mientras que el dólar MEP se negociaba a $ 121,63, con una suba de 1,8%.El denominadomarcó hoy un descenso de dos pesos, a 134 por unidad.En cuanto a la operatoria en el segmento mayorista,, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una rueda de bajo volumen de negocios, en la que el BCRA contó con la colaboración de una leve mejora en la oferta y que se tradujo en un menor monto de ventas propias.

.

, detalló Quintana.El especialista estimó que la entidad monetaria debió desprenderse de US$ 30 millones aproximadamente para atender pedidos de compra autorizados.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 188 millones y se registraron US$ 23 millones en el sector de futuros del MAE.