El dólar para la venta al público cerró este viernes a $62,90 promedio y, en la semana, cayó dos centavos, sostenido por las compras de bancos oficiales.



En el sector mayorista la moneda norteamericana cedió tres centavos y finalizó a $59,77; sin embargo en el balance semanal subió 10 centavos.



El dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $75,11, mientras que el dólar MEP cotiza a $71,77, lo que representó una suba de 0,5% y 0,4%, respectivamente.



En cuanto a la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) del BCRA, finalizaron la semana en 63,003%, sin modificaciones.



El total adjudicado fue de $136.244 millones sobre vencimientos por $136.206 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $38 millones.



Según el analista financiero Christian Buteler, las compras oficiales mantienen el valor en su cotización, en un escenario en donde "el cepo impide que el resto de los actores económicos pueda comprar".



Y advirtió que "los pesos que se emiten mientras la demanda de dinero cae será un problema nuevamente".



En la misma línea, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que las compras oficiales fueron nuevamente el sostén de los precios, "evitando una baja mayor en la última jornada de la semana".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 386 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 303 millones. Los plazos más cortos concentraron casi 40% de los negocios: noviembre y diciembre se operaron a $60,22 y $65,70, con una tasa de 39,26% y 92,85% respectivamente.