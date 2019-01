El dólar terminó este lunes con resultados mixtos ya que mientras para el público general bajó 4 centavos hasta los $38,13 promedio, en el segmento mayorista la divisa subió 12 centavos y finalizó en $37,15.



El avance de esta jornada fue en parte promovido por un nueva compra de dólares por US$ 50 millones a un precio promedio de $37,125 por parte del BCRA a poco de iniciarse la operatoria, pero aún así el mayorista se mantuvo por debajo del piso de la banda que operó con mínimos de $37,787 y máximos de $48,90.



"El dólar mayorista llegó a operar debajo de los $ 37 pero faltando 15 minutos para el cierre, repuntó hasta marcar los $ 37,15 producto de los operadores del mercado de cambios que especulan con la cotización de la divisa", explicó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



"Por ahora, a nadie le queda dudas que el negocio sigue pasando por colocar los pesos obtenidos por las ventas de dólares, tanto en leliq para los bancos, como así también en Call o Swaps o en la licitación de lecaps en pesos a 89 y 547 días, por un total de $50.000 millones que tienen atractivas tasas capitalizables mensualmente con garantía del Tesoro Nacional", agregó el especialista.



El volumen operado alcanzó los US$ 833 millones, un 3% inferior al del viernes. Mientras que en el mercado de futuros de dólar del Rofex, se operaron US$ 1.271 millones, de los cuales más del 50 % se pactó para enero y febrero, a $ 37,31 y $ 38,55 respectivamente. Los plazos mostraron bajas promedio en el entorno de los tres centavos, para estos plazos.



Asimismo, la tasa de las Letras de liquidez (Leliq) mantuvo hoy la tendencia de suave baja al finalizar en 56,314% promedio, 28 puntos debajo del cierre del viernes pasado.

El Banco Central adjudicó Leliq a 7 días por $140.000 millones a una tasa promedio de 56,314%, siendo la máxima de 56.492% y la mínima de 55,251%.