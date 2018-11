El dólar avanzó este miércoles 12 centavos en el promedio de los bancos nacionales y finalizó en 36,72 pesos. En el Banco Nación la divisa subió 20 centavos hasta los $ 36,60.



Mientras que el dólar mayorista cerró en $ 35,67, apenas dos centavos arriba del final del lunes último ya que el pasado martes no hubo operaciones en el mercado de cambio dado que se celebró el día del trabajador bancario.



"El nuevo recorte en el nivel de las tasas de interés dispuesto hoy por la autoridad monetaria no pareció impactar demasiado en la evolución de los precios del dólar, que apenas superaron sobre el cierre el nivel del inicio de la semana", señaló el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



Durante esta jornada, el Banco Central de la República Argentina adjudicó Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por un valor de $ 167.158 millones con una tasa promedio de 67,43%, siendo la tasa máxima adjudicada de 68.09%.



Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios explicó que durante la operatoria el dólar "comenzó demandado por órdenes genuinas de compra, llevando el precio a $ 35,95 (llegó a trepar 30 centavos) hasta que aparecieron los vendedores que lo hicieron retroceder hasta el final, todo lo que había subido".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 606,9 millones y en el de futuros del MAE (Mercado Abierto Electrónico) se hicieron US$ 2 millones.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 886 millones, de los cuales más del 60% se pactó entre noviembre y diciembre a $ 37,22 y $ 38,59. Los futuros de esta plaza mostraron bajas en todos los plazos acompañando la recuperación del peso, que al cierre quedó con una leve suba de dos centavos respecto del último lunes.