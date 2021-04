La cotización del dólar oficial cerró hoy en un promedio de $ 98,63, con una suba de dos centavos respecto del cierre de la víspera, mientras que los bursátiles cotizaban con altibajos.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) marca un retroceso de 0,4%, a $ 152,60, en tanto el dólar MEP asciende levemente 0,1%, en $ 145,56 por unidad.



Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" se negoció con un incremento de dos pesos, a $146 por unidad.

.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense avanzó cuatro centavos respecto de su último cierre, al quedar en un promedio de $ 93,07.El volumen operado en el segmento de contado US$ 233 millones, en futuros MAE se hicieron US$ 67 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 605 millones.