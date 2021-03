El dólar para la venta al público cerró a un paso de los $ 96 promedio, valor que superó a mitad de rueda para recortar sobre el final y quedar en un promedio de $ 95,99.



En los bancos la diferencia en los precios es en algunos casos de hasta casi dos pesos.



l valor máximo que figuró hoy en los datos del Banco Central fue el de la pantalla del Banco Galicia que alcanzó los $ 96,80 mientras que en el otro extremo se ubicó el del Banco Ciudad, en $ 94,95.

El Banco Nación, en tanto, cerró a $95,25.



Por su parte, en el mercado informal, el denominado dólar Blue se mantuvo y cerró el día a $144 y de esta forma la brecha con el dólar oficial es del 50%



En en la plaza mayorista, la divisa estadounidense avanzó 20 centavos para finalizar en $ 90,57, "en una jornada con discreto volumen negociado en todos los segmentos del mercado, la divisa norteamericana volvió a exhibir dominio de la oferta privada en el desarrollo de las operaciones", explicó el analista de PR Mercado de Cambios, Gustavo Quintana.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 196,4 millones, en el de futuros del MAE se hicieron US$ 16 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 135 millones.

Según Quintana, fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales estuvieron hoy en el orden de los US$ 50 millones aproximadamente.



"El acumulado de compras del BCRA en marzo supera ya por poco los US$ 700 millones, obtenidos en solo seis días operativos", agregó el especialista.



En ese marco, los dólares bursátiles bajaban 0,7%, con lo que el MEP cotizaba a $ 144,84 y el CCL a $ 146,69.



Hoy se conoció el cierre de liquidación de divisas de la semana pasada. Así en la primera semana de marzo las ventas de los exportadores de cereales y oleaginosas sumaron US$ 593,574 millones, la cifra más alta desde la segunda semana de enero pasado