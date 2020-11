La cotización del dólar oficial finalizó este viernes en $ 86,61 en promedio, con una suba de ocho centavos respecto al cierre de este jueves y de 71 centavos a lo largo de la semana, con un incremento acumulado de 0,82%



En el mercado bursátil, el contado con liquidación (CCL) avanza 0,1%, a $ 149,238, mientras que el denominado dólar MEP cae 0,6%, en $ 145,67 por unidad, en el tramo final de la rueda. Al igual que en los días previos, el denominado dólar informal o "blue" marcó un nuevo retroceso de un peso, a $157 por unidad, y a lo largo de la semana acumuló un retroceso de cuatro pesos.

En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió 18 centavos respecto a la víspera, en $ 80,07, mientras que en los últimos cuatro días -por el feriado del lunes- se incrementó 72 centavos (+0,89%).



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 112,59 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 142,90.

Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una rueda de bajo volumen de negocios, en la que el BCRA fue nuevamente la principal fuente de ingresos en el mercado. Quintana indicó que la insuficiencia de oferta en la última rueda de la semana exigió ventas oficiales para atender demanda insatisfecha.

El especialista estimó que el Banco Central cerró la jornada con un saldo negativo de alrededor de US$ 30 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 167 millones y se registraron US$ 163 millones en el sector de futuros del MAE.