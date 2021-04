La cotización del dólar oficial finalizó hoy en $ 98,52 en promedio, con un alza de cinco centavos respecto al cierre de ayer y una suba de 31 centavos en comparación con el viernes pasado, con lo que acumuló un incremento de 0,31%.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP marcan una leve baja de 0,1%, a $ 151,53, y a $143,48, en ese orden, en el tramo final de la rueda.



Por su parte, el denominado dólar informal o "dólar blue" marcó un descenso de un peso, a $142 por unidad, con lo que en en los últimos cinco días anotó un alza de dos pesos (1,43%).

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense subió nueve centavos respecto a la víspera, en $ 92,81, mientras que en la semana ascendió 37 centavos (0,40%).on que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo neutro en su intervención en el segmento mayorista.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 170 millones, no se registraron movimientos en el sector de futuros MAE y en el mercado de futuros Rofex se transaron operaciones por US$ 180 millones.