La cotización del dólar oficial cerró hoy en un promedio de $ 98,97, con una suba de seis centavos respecto del cierre de la víspera, mientras el contado con liquidación y el dólar MEP avanzan hasta 0,9%.



En el segmento informal, el denominado dólar "blue" cortó hoy la tendencia alcista de las jornadas previas al retroceder ocho pesos y finalizar en un promedio de $154 por unidad.



En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP avanzan 0,9%, a $ 156,43, y $ 153,18, respectivamente, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense avanzó seis centavos respecto de su último cierre, para quedar en un promedio de $ 93,50.El volumen operado en el segmento de contado US$ 329 millones, en el sector de futuros MAE se hicieron US$ 20 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1.130 millones.