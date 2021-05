Este jueves, el dólar oficial cerró a $ 99,34, tras subir su cotización un centavo con respecto de la jornada pasada, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operaron con alzas de hasta 0,6%.



Por su parte, el dólar "blue" bajó $1 y quedó $150. Además, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,6%, a $ 157,94, y el dólar MEP asciende 0,3%, en $ 154,23 por unidad, en el tramo final de la rueda.

Ya el mercado mayorista, su cotización avanzó cuatro centavos quedando en un promedio de $93,79. .



De esta manera el dólar con el recargo de 30% del impuesto País, registró un promedio de $129,14 y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 163,91.



En tanto, fuentes consultas indicaron que el Banco Central cerró la rueda con compras por alrededor de US$ 140 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 252 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se concretaron negocios por US$33 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 232 millones.