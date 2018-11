El dólar subía en el mediodía de este lunes $1,40 y cotizaba a $37,90 para la compra y a $39,70 para la venta en el Banco de la Nación Argentina.



La divisa estadounidense retomó impulso en esta jornada, tras cotizarse a $36,50 y $38,30, en tanto comenzó a despegar de este valor paulatinamente a $ 36,70 y $ 38,50.



Detalles



El especialista en mercados de Puente, Rafael Zaffiro, atribuyó la suba del dólar a un fortalecimiento global de la divisa estadounidense, especialmente frente a las monedas de los emergentes, y no a un factor interno de la Argentina.



De esta manera, Zaffiro explicó que la suba del dólar se está dando "en un volumen normal de operaciones", y en un contexto en que "las monedas emergentes se están depreciando frente" a la divisa de los Estados Unidos.



Para Zaffiro, "son flujos que están saliendo de emergentes y están haciendo un 'fly to quality' (vuelo a la calidad) hacia los mercados de acciones y bonos americanos".



Por lo expuesto, remarcó que "hay una apreciación del dólar frente a todas las monedas, y no es un tema interno de la Argentina".



En un marco de alta volatilidad, el dólar mostraba una tendencia alcista que lo llevó hasta los $ 39,70 al mediodía en el Banco Nación, para luego descender a $ 39,40.