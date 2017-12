El dólar sumó la onceava rueda consecutiva de subas al avanzar este miércoles 17 centavos y llegar a un nuevo máximo de 18,78 para la venta minorista. En este raid alcista, iniciado el 12 de diciembre, el dólar se apreció 1,22 pesos o 6,49 por ciento.



Los economistas advierten que si bien en Argentina hay un tipo de cambio flotante, en las últimas semanas se produjo un cambio brusco de tendencia que "no debería ser minimizado" por el Banco Central.



De esta forma, el dólar minorista terminó este miércoles en 18,28 pesos para la compra y 18,78 pesos para la venta, según el precio promedio informado por el Banco Central.



La divisa estadounidense registró un valor máximo de 18,85 pesos para la venta minorista en el Banco Galicia y un mínimo de 18,67 pesos para la venta electrónica en el Banco Nación y 18,70 pesos para el billete en ventanilla.



La suba se replicó en el mercado informal, donde el denominado dólar blue superó los 19 pesos para la venta y cerró en 19,05 pesos.



En tanto, el dólar mayorista cerró en 18,33 pesos para la compra y 18,43 pesos para la venta, diez centavos diez arriba del final de este martes.



El volumen operado en el segmento de contado alcanzó 759,6 millones de dólares y en el de futuros del MAE sólo se negoció un millón de dólares.



"Si bien el dólar mayorista alcanzó el máximo los 18,61 pesos, a ese valor aparecieron bancos e inversores que aprovecharon el valor, que no se repite con frecuencia, para tomar ganancias y pasarse a pesos", indicó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



El otro récord de la rueda tiene que ver con el número de contratos operados en el segmento de futuros del Rofex, en el que se cerraron más de 1,6 millones de contratos negociados.



Así, esta plaza mostró que los grandes inversores salieron a buscar cobertura ante la fluctuación que muestra el tipo de cambio. En total se operaron 1.679 millones de dólares, de los cuales 32 por ciento fue en "roll over" a diciembre a 18,40 pesos y a enero a 18,77 pesos.



El plazo más largo operado fue julio a 20,75 pesos. Los plazos bajaron de enero a agosto más de 2 centavos.



Al ser consultado sobre el tema, el economista Martín Redrado, advirtió este miércoles en declaraciones radiales que "no hay causas para alarmarse" ante el avance del dólar, pero si estimó necesario que así como el BCRA participa de compras cuando hay mucha oferta de divisas para impedir que el dólar baje demasiado, en estos casos debería participar vendiendo para amortiguar la suba.



"Siempre que se mueve el dólar los argentinos nos ponemos nerviosos, pero no hay causas para alarmarse. El BCRA tiene récord de reservas y no tendría por qué escaparse tal como ha sucedido en otros momentos", dijo el ex titular del Central.



El economista advirtió que "para la idiosincrasia argentina que el dólar se mueva tan bruscamente tal vez no es tan aconsejable. El gobierno habla de una política económica gradualista y tenemos un shock en parte de la política monetaria y cambiaria".



"Si el gobierno quiere ser gradualista en materia fiscal y en precios, debería serlo aquí también, sobre todo porque nos cuesta acostumbrarnos a un dólar que puede subir o que puede bajar", en este esquema de tipo de cambio flotante, agregó.



Redrado señaló que hacia adelante se prevé un ingreso de divisas ya sea por la liquidación de agroexportadores o por el mecanismo de financiamiento externo propuesto por el gobierno que moverá al dólar a la baja.



"Cuando ingresen dólares de la cosecha y los dólares financieros debería estabilizarse alrededor de 18,50 pesos", pronosticó Redrado.



Al respecto, estimó que el dólar podría llegar a los 20 pesos en diciembre 2018 y que "se va a mover en el año un 14 por ciento por debajo de las estaciones de inflación".



"Sería bueno un Banco Central que cuando sube tanto el dólar venda reservas; para algo tiene 56.000 millones de dólares", dijo y reconoció que el tipo de cambio flotante, para que los ciudadanos se acostumbren sin necesidad de intervención, se podría alcanzar recién en 2021 sobre el final del mandato de Federico Sturzenegger.



"En diciembre de 2018 sería preferible que el BCRA interviniera para amortiguar el impacto, para que la gente se pueda acostumbrar al nuevo valor", concluyó el ex vicecanciller.